Франция отказалась снабжать Турцию оружием

Поставки вооружений Турции решено приостановить, сообщил МИД Франции. Такое же решение прежде приняла Германия.

Париж решил «приостановить все проекты экспорта военных материалов», которые Туцрция может применить в ходе военной операции в Сирии, передает РИА «Новости».

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «решение вступает в силу немедленно».

Франция осудила действия Турции, которая «ставит под угрозу усилия международной антитеррористической коалиции по обеспечению безопасности и стабилизации». Париж полагает, что турецкая операция «повлечет значительные гуманитарные последствия», следовательно, «подрывает безопасность» Европы.

Париж настаивает на скорейшей встрече международной антитеррористической коалиции, чтобы обсудить коллективные «усилия в этом контексте».

В понедельник в Люксембурге пройдет заседание Совета по международным делам ЕС. На нем ожидается согласование единой позиции Европы по данному вопросу.

Напомним, Германия также запретила экспорт оружия в Турцию.

Анакара угрожает Европе открыть границы для беженцев.

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