Эрдоган пригрозил ЕС мигрантами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европейский союз за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

«Мы под угрозой атак террористов, и у нас 3,5 млн сирийских беженцев, которые не могут вернуться на родину. И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана – Силы самообороны сирийских курдов), говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец!» – приводит его слова РИА «Новости».

Эрдоган заявил, что ЕС никогда не был искренним по отношению к Турции и «постоянно обманывал» республику.

«Если они скажут, что эта операция – оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», – пообещал турецкий лидер.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Сирии

«Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить», – подчеркнул Эрдоган.

«Египет вообще пусть молчит, там (правит) человек, который убил демократию в своей стране», – добавил турецкий лидер.

Он сообщил также, что с момента начала операции в Сирии ВС Турции «ликвидировали 109 террористов».

Между тем председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявила, что страны – члены Евросоюза должны отозвать своих послов из Анкары из-за военной операции Турции в Сирии.

«Мы просим государства – члены ЕС отозвать своих послов из Анкары в качестве санкций в отношении Турции за ее действия. Мы призываем к срочному вмешательству в ситуацию», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории арабской республики.

Совет ЕС заявил, что военная операция Турции на севере Сирии ставит под угрозу борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*» и грозит новыми потоками беженцев.

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