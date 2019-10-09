ЕС потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп назвал вторжение Турции в Сирию «плохой идеей»
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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива
При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки
Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик
Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России
Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур
Зеленский должен подавить бунт националистов
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...
Запущен социальный лифт в будущее
Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...
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Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
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Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети
Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»Подробности...
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В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»
Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянокПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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