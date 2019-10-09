ЕС потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии

Совет ЕС заявил, что военная операция Турции на севере Сирии ставит под угрозу борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*» и грозит новыми потоками беженцев.

«ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ*, коалицией, членом которой является сама Турция», – сказано в заявлении ЕС, передает ТАСС.

Данное заявление было утверждено всеми 28 государствами сообщества.

Ранее операцию также не одобрил президент США Дональд Трамп, назвав ее «плохой идеей».

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, которая направлена против курдов и ИГ.

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Среди мирных жителей появились первые раненые и убитые.

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции в Сирии.