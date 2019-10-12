Германия запретила экспорт оружия в Турцию

Германское правительство приостанавливает поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag.

«В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии», – приводит его слова ТАСС.

Маас отметил, что с 2016 года немецкое правительство придерживалось «строгих рамок» в вопросах экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн.

За первые четыре месяца этого года Анкара получила вооружений из ФРГ на 184,1 млн евро. Турция занимает первое место среди получателей германского оружия. В прошлом году Германия поставила Турции военные товары на 242,8 млн евро – почти треть всего германского экспорта вооружений (770,8 млн евро).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев. В Германии выразили надежду, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. На следующий день турецкие войска вошли в сирийский город Телль-Абъяд, а на четвертый день операции – захватили сирийский Рас-эль-Айн.

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