В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Берлин надеется, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны, заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Так она прокомментировала угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границы для сирийских беженцев, передает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения (по размещению мигрантов) с Евросоюзом», – заявила Деммер.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали шантажом угрозу со стороны Турции отправить беженцев в Европу.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что операция Турции в Сирии может привести к еще одной гуманитарной катастрофе.

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