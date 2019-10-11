Европа обвинила Турцию в шантаже

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали шантажом угрозу со стороны Турции отправить беженцев в Европу.

Ле Дриан заявил, что ЕС «никогда не поддавался шантажу», так что Турции не следует прибегать к таким методам, передает ТАСС со ссылкой на France 2 и La7

Он призвал Турцию помнить о том, что в сирийской зоне, где Анкара проводит военную операцию, «находится 450 тыс. человек», 60 тыс. из которых «уже были перемещены». Число беженцев в Турцию только вырастет. При этом усилится угроза для Турции со стороны террористической организации «Исламское государство*».

Ле Дриан заявил, что Анкара «ставит под удар те успехи, которых удалось добиться в ходе пяти лет боев против» террористов. Париж подчеркнул, что «ИГ* не уничтожено», боевики ждут, когда их противники «отвлекутся на другие дела».

Франция считает, что «террористов следует судить там, где они совершили свои преступления».

Конте призвал к «твердости». Он заявил, что ЕС «не может согласиться с военной инициативой» Турции и не должен «поддаваться давлению и шантажу оказаться под угрозой волны беженцев, которых принимает Турция».

«Это две вещи из разных опер: прием сирийских беженцев в Турции ЕС поддерживает экономически», – сказал Конте, обвинив Анкару в том, что она «усугубят проблему терроризма».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

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