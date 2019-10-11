ЕС испугался гуманитарной катастрофы на фоне операции Турции в Сирии

Евросоюз опасается, что операция Турции в Сирии приведет к еще одной гуманитарной катастрофе, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Турция должна понять, что наше основное опасение, что их действия могут привести к еще одной гуманитарной катастрофе, которая должна быть неприемлемой», – передает РИА «Новости» слова Туска об операции Турции в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали шантажом угрозу со стороны Турции отправить беженцев в Европу.

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