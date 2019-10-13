Эрдоган выдвинул Меркель ультиматум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей выбрать между Турцией и Рабочей партией Курдистана, против которой Анкара проводит военную операцию на севере Сирии.

Эрдоган напомнил, что ранее Берлин приостановил поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии.

«Я сказал Меркель: «Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

В кабмине Германии ранее сообщили, что Меркель потребовала от Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на сирийской территории.

Ранее Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев. В Германии выразили надежду, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны.

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