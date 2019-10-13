Меркель потребовала от Эрдогана прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала Анкару немедленно прекратить военную операцию на сирийской территории, сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«В центре внимания разговора находилась ситуация на северо-востоке Сирии после начала военной операции Турции. Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции», – приводит ее слова ТАСС.

Меркель считает, что турецкая операция «грозит привести к переселению большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, Меркель и Эрдоган обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и буровые разведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье, добавила Деммер.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили в германском кабмине.

Накануне стало известно, что германское правительство приостановило поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии.

Ранее Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев. В Германии выразили надежду, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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