Германия пригрозила Турции новыми мерами за вторжение в Сирию

Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил «других мер» в отношении Анкары, помимо прекращения экспорта вооружений, в свете военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Маас напомнил, что власти Германии приняли решение не поставлять вооружения Турции, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы ЕС обсудил эту тему [прекращения экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне]. Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время», – сказал глава МИД Германии в эфире телеканала ARD.

«Вместе с другими странами – членами ЕС мы держим открытыми другие меры», –подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Маас не согласился с утверждением, что Турция может шантажировать ЕС угрозой разорвать соглашение по беженцам.

«Если бы мы были подвержены шантажу, то мы бы вообще ничего не делали. Мы призвали его [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] немедленно прекратить наступление», – заявил глава МИД Германии.

Он подчеркнул, что операция Турции в Сирии грозит дестабилизировать весь регион и привести к значительным гуманитарным последствиям. «На это нельзя просто смотреть, не предпринимая никаких действий», – считает Маас.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук в провинции Ракка.

В свете операции Анкары на севере Сирии Германия запретила экспорт оружия в Турцию. Примеру Германии последовала Франция. В ответ Эрдоган выдвинул Меркель ультиматум.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД