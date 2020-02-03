В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии

Военнослужащие Турции в ночь на 3 февраля попали под обстрел сирийской армии в Идлибе, поскольку не предупредили Россию о своих передвижениях, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Подразделения турецких войск ... без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб», – сообщили в Центре примирения, передает ТАСС.

Там добавили, что в настоящее время российские и турецкие военные поддерживают связь, организована эвакуация раненых в Турцию.

«По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения. По линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В то же время в Центре примирения сообщили, что самолеты ВВС Турции не нарушали границу Сирии. «Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Политолог Геворг Мирзаян, комментируя удары Анкары по сирийским позициям в Идлибе, сообщил газете ВЗГЛЯД, что «изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать».