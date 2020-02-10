Эксперт: НАТО не придет на помощь Эрдогану в Сирии

«Это очередной большой политический блеф Эрдогана. Турция оказалась в ловушке своей же собственной политики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал обращение правящей партии Турции к НАТО с просьбой о поддержке в конфликте с Сирией.

«Кто бы что не говорил, турецкие войска находятся в Сирии незаконно. Поэтому, с точки зрения международного права, они являются вполне законной мишенью для армии Асада, которая осуществляет суверенные права на территории Сирии», – считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, Эрдогану нужно выводить войска, однако это будет приравнено к поражению и серьезно ударит по рейтингу президента и его партии, и без того находящихся не в самом лучшем состоянии. «Все, что может Эрдоган в этой ситуации – это максимально повышать ставки: угрожать новым вторжением, требовать поддержки НАТО. Но все это блеф. Тут все происходит на чужой земле, это не атака на Турцию, это атака на турецкий оккупационный корпус, который незаконно находится на территории Сирии», – подчеркнул Мирзаян.

«Сейчас Эрдоган вновь угрожает полномасштабным вторжением. Возле границ Сирии концентрируются турецкие войска. Но я сомневаюсь, что Турция готова начать развернутую военную компанию против Асада, поскольку возникает вопрос, как к этому отнесется турецкое население, особенно его оппозиционно настроенная часть», – заметил политолог.

«При этом Асад в такой ситуации не отступит и будет драться насмерть. За ним стоит Иран, который тоже сирийцев не бросит. Эрдогану грозит серьезное поражение, которое может стоить ему политической карьеры. Задача президента Турции – убедить Тегеран и Москву, что он настроен идти до конца, но в этом-то весь смысл его блефа и заключается», – утверждает политолог. Эксперт убежден, что обращаясь к НАТО, Турция рассчитывает на моральную поддержку.

В то же время, у стран НАТО оказался прекрасный повод свести счеты с Турцией «за все хорошее». «Кто-то из членов НАТО наверняка заявит, что «мы туркам симпатизируем, сожалеем о том, что злой тиран Асад убил их солдат, но никакой помощи оказывать не будем». Почему? Потому что это не подпадает под соответствующую главу устава НАТО», – заключил Мирзаян.

Раннее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии.

Напомним, что в понедельник правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

При обстреле наблюдательного пункта погибли пятеро турецких военных, еще пятеро получили ранения, заявили в Минобороны Турции. В ответ на артобстрел воздушные силы Турции поразили 101 цель сирийской армии.

В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.