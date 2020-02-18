МИД озвучил итоги консультаций России и Турции по Сирии

В ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители России и Турции подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР, заявил российский МИД.

Отмечается, что 17-18 февраля был проведен второй раунд переговоров с турецкой делегацией, которую возглавил замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. Россию на консультациях представляли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и представители Минобороны, сообщается на сайте МИД.

«Было продолжено подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.

МИД указывает, что на консультациях была отмечена возможность достижения долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и в целом в Сирии, но только на основе «приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны».

«Кроме того, была подчеркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», – отметили в МИД.

В свою очередь представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Анкара и Москва договорились о продолжении переговоров по урегулированию в сирийском Идлибе, передает ТАСС.

Он добавил, что Турция подтверждает приверженность сочинскому меморандуму по идлибской зоне деэскалации в Сирии, при этом не рассматривает возможность изменения расположения своих наблюдательных постов в Идлибе.

По его словам, Турция продолжит направлять военных в Сирию для укрепления своих наблюдательных постов и защиты мирного населения.

Ранее пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что турецкая сторона в ходе переговоров в Москве сообщила о готовности вытеснить сирийские войска на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме.

Кроме того, стало известно, что в ближайшие дни возможна встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

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