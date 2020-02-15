Эрдоган обвинил Россию в «руководстве» войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия якобы руководит войной в Ливии, сообщает телеканал Эн-ти-ви.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют «Вагнером». И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с «Вагнером»]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», – утверждал Эрдоган в разговоре с журналистами в своем самолете, возвращаясь из Пакистана, передает ТАСС.

В подтверждение своих слов турецкий лидер также рассказал о некой фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и еще один человек, кого турецкий лидер назвал руководителем «Вагнера».

Однако замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что обвинения Эрдогана в том, что Россия якобы «на высшем уровне» поддерживает войну в Ливии за счет действия там российских ЧВК не соответствуют действительности. «Это не соответствует действительности и реальному положению дел», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что «Ливия станет могилой для террористов и его наемников». Он уточнил, что мира не будет, пока «не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные милиции, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию».