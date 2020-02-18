Шойгу обвинил США в расхищении нефтяных богатств Сирии

США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«С одной стороны, месторождения нефти, (территория – прим. ВЗГЛЯД), на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

«С третьей стороны, большая часть страдающих на территории Сирии нуждаются в тепле, горячей воде, электричестве, которые, как мы понимаем, берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять, а добывать сами они не везде и не всегда могут», – сказал министр.

Шойгу также добавил, что масштабное разминирование сирийской Ракки до сих пор не началось.

«Два года город ждет оценочной миссии противоминного центра. Оценочная миссия никак не приедет, надеемся, что она когда-нибудь там появится и оценит, что там фактически ежемесячно погибает от этих мин более 50 человек – это женщины, мирные люди – и приступит не только к разминированию, но и США выполнят свои обещания восстановить Ракку», – сказал миистр обороны России.

Во вторник главы МИД России и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате «2 + 2».