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13 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Нужно ли России снова ждать от Эрдогана «удара в спину»

Неужели России нужно снова ждать от Эрдогана «удара в спину»? Фото: Malaysia Department of Information
REUTERS
Отношения России и Турции проходят очередное испытание. И снова крепнут голоса о том, что «Эрдоган предаст» и «туркам верить нельзя». Но русско-турецкие отношения не сводятся к боям в Идлибе между сирийцами и турками, и даже к самой Сирии.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган обещает без колебаний дать приказ ударить по целям, которые «представляют угрозу»Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Эрдоган заявил: Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
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Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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              Нужно ли России снова ждать от Эрдогана «удара в спину»

              Неужели России нужно снова ждать от Эрдогана «удара в спину»?    13 февраля 2020, 08:30
              Фото: Malaysia Department of Information
              REUTERS
              Текст: Петр Акопов

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              Отношения России и Турции проходят очередное испытание. И снова крепнут голоса о том, что «Эрдоган предаст» и «туркам верить нельзя». Но русско-турецкие отношения не сводятся к боям в Идлибе между сирийцами и турками, и даже к самой Сирии.

              Состоявшийся в среду телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана был посвящен ситуации в Идлибе: там продолжает сохраняться риск масштабного прямого столкновения между сирийской и турецкими военными, при том, что уже есть жертвы с обеих сторон. Турция недовольна тем, что войска Асада при поддержке России теснят связанных с Анкарой боевиков, нарушая тем самым сочинские соглашения 2018 года, по которым были установлены зоны разграничения. Россия отрицает свою причастность, упрекая в свою очередь Турцию в поставке оружия боевикам и нарушении тех самых сочинских соглашений.

              Взаимные упреки набирают обороты. Турецкие же чиновники в последние дни снова стали говорить о помощи от НАТО, точнее о том, что американцы и альянс должны внести более конкретный вклад в разрешении кризиса в Идлибе. Эрдоган не исключил переговоров с Трампом на тему Идлиба, а сами американцы прислали в Анкару делегацию Госдепа во главе с спецпредставителем США по Сирии Джимом Джеффри, который тут же отдал дань уважения всем тем «мученикам», которые погибли в результате российско-сирийского обстрела.

              Американцы не скрывают своих намерений сыграть на российско-турецких противоречиях и хотя бы частично восстановить свое влияние в Турции.

              Неужели нам нужно снова ждать от Эрдогана «удара в спину», как это было в ноябре 2015-го, когда турки сбили российский Су-24. Не в том смысле, что Анкара снова начнет сбивать наши самолеты, а в том, что предпримут масштабное наступление на сирийскую армию, вынуждая Россию или вмешаться в боевые действия или отказать сирийцам в помощи, оставив их один на один с турками.

              Подобное развитие событий практически исключено. Хотя Эрдогану очень важен контроль над севером Сирии и частью Идлиба, но ссориться с Россией из-за частичной потери сирийской территории он не будет. Громкие заявления понятны: ситуация в Сирии очень важна для Турции как по геополитическим, так и по внутриполитическим соображениям, не говоря уже о том, что это вопрос национальной безопасности. Восстановление полного контроля Асада над Сирией неизбежно, но Эрдоган заинтересован в том, чтобы этот процесс был максимально затянут по времени и не затрагивал те приграничные территории, которые Турция считает важным сохранять под своим покровительством. Грубо говоря, Эрдоган хочет контролировать часть Сирии до тех пор, пока не будут возвращены беженцы (а их в Турции несколько миллионов) и не разоружены курды.

              Россия готова считаться с турецкими интересами, но не может при этом не понимать и желание Дамаска быстрее восстановить единство страны. Сочинские договоренности 2018 года устанавливали разграничение сфер влияния в том же Идлибе, но понятно было, что вечными они быть не могут.

              Но при всей важности для Турции Сирии, рисковать отношениями с Россией Эрдоган не будет. Россия играет сейчас важнейшую роль для Турции, а наши отношения стали настолько разносторонними и разнообразными, что рушить их из-за сирийской проблемы просто глупо. Турки не могут не понимать, что Сирия в любом случае будет восстановлена и им придется жить бок о бок с ней. Даже если бы Путин сейчас надавил на сирийцев, вынудив их остановить все операции в Идлибе, это ничего бы принципиально не изменило, а проблема просто была бы отложена.

              Выставлять же Путину ультиматум Эрдоган тоже не может – их личные отношения слишком значимы для него. Тем более, что у него уже есть крайне негативный опыт ноября 2015-го, когда после уничтожения российского самолета (и последовавшей за этим поспешной и очень некрасивой аппеляции Эрдогана к НАТО), Путин потребовал извинений и поставил отношения, как личные, так и двух стран, на паузу. Семь месяцев паузы были очень напряженными, но Эрдоган все-таки написал Путину письмо с извинениями. Потому что понимал значение отношений с Россией. И был более чем прав: не прошло и месяца, как против него была предпринята попытка переворота, к которой отчасти были причастны и американцы. Отношения Турции с США, и так не самые радужные, резко ухудшились.

              С тех пор в Вашингтоне сменился президент, но наладить отношения не получилось. Напротив, давление США из-за покупки Эрдоганом российских С-400 привело к еще большему подчеркиванию Анкарой своей независимости. Действительно, российско-турецкие связи сделали для укрепления суверенитета Турции очень многое – с их помощью (а это не только С-400, но и «Турецкий поток», и строительство АЭС) Эрдоган продемонстрировал претензии Турции на статус великой державы.

              Если в 20-30-е годы отношения с Москвой помогли Ататюрку отстоять и укрепить турецкую государственность (а ведь после крушения Османской империи у Запада были планы на добивание даже остаточной, усеченной Турции), то сейчас с помощью отношений с Россией Эрдоган вводит свою страну в число тех держав, от которых будет зависеть архитектура будущего мирового порядка.

              У Турции и России исторически очень много пересечений и противоречий, но у нас также множество общих интересов и еще больше возможностей для того, чтобы вместе становится сильнее и влиятельней. Не жертвуя своими интересами, а согласовывая их. Не жертвуя своим суверенитетом, а наоборот, укрепляя его с помощью как наших двусторонних отношений, так и совместной игры на мировой арене.  

              Эрдоган это понимает. На прошлой неделе, комментируя начинавшуюся обострятся ситуацию в Идлибе, он сказал, что «у нас есть очень серьёзные стратегические инициативы с Россией», перечислив ядерную энергетику, «Турецкий поток» и С-400. «Нам не нужно вступать в конфликт или серьёзное противоречие с Россией на данном этапе», - заявил тогда Эрдоган. Нет сомнений в том, что турецкий президент прекрасно знает, что Владимир Путин настроен точно так же.


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