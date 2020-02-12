Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Анкары. Лидеры обеих стран отметили важность полной имплементации сочинских договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости».

«Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», – говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган также договорились провести дополнительные контакты по линии соответствующих ведомств.

Между тем, ранее в среду Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.

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