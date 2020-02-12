Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

«Режим (Дамаск) и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель – оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию», – сказал Эрдоган.

Кроме того, он заявил, за последние дни 14 турецких военных погибли, еще 45 получили ранения при атаках подконтрольных Дамаску военных в Идлибе.

Эрдоган также заявил, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля, передает РИА «Новости».

По его словам, Анкара будет действовать в зависимости от обстановки на месте, «не ожидая результатов этих бесконечных переговоров». «Мы будем действовать. До конца февраля заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться вне границ сочинского соглашения», – добавил президент Турции.

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.

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