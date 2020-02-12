МИД обвинил Турцию в деградации ситуации в Идлибе

Москва считает причиной деградации ситуации в сирийском Идлибе хроническое невыполнением Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции «Источник мира» и в Ливию», – передает ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Россия привержена договоренностям, настроена на совместную работу по Идлибу.

«Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий», – заявила Захарова.

Ранее в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибе.

Перед этим турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе, подчеркнув, что Анкара заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации до конца февраля. Он также пригрозил сбивать любые самолеты над этой провинцией, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Известно, что в ближайшее время турецкая делегация отправится в Москву.

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