Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных. Ранее в среду Эрдоган обвинил Москву в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб.

«Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно», – заявил Эрдоган, добавив, что он без колебаний отдаст приказ ударить по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе.

Турецкий лидер также заявил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, поскольку Дамаск и другие стороны конфликта якобы грубо нарушили их, пишет Daily Sabah.

Ранее в среду Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Таким образом, под потенциальные удары Анкары могут попасть и российские самолеты.

Напомним, в ноябре 2015 года турецкими военными сбыл сбит российский самолет Су-24, который, по заверениям Анкары вошел в воздушное пространство Турции. Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики.

После этого в отношениях Москвы и Анкары наступил кризис. Перелом в ситуации произошел только в июне 2016 года, когда президент России Владимир Путин получил послание президента Турции Тайипа Эрдогана, который извинился за гибель пилота российского Су-24 и выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.

Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

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