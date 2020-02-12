Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган заявил — Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар.

«Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно», – объявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что без колебаний отдаст приказ ударить по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе. Какие именно самолеты имел в виду Эрдоган, не вызывает сомнений – ранее в среду он обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям Идлиба.

Москва в ответ на громкие заявления Эрдогана напомнила: сирийская правительственная армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам. Кремль по-прежнему привержен российско-турецким договоренностям по Сирии, которые были достигнуты в Сочи, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока что именно Турция демонстрирует готовность действовать в одностороннем порядке, не принимая во внимание Сочинские соглашения 2018 года. Как передает Daily Sabah, Эрдоган заявил: достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют.

По словам турецкого лидера, Дамаск и другие стороны конфликта якобы грубо нарушили их. Накануне президент Турции пригрозил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил. Он также пообещал, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

«Очевидно, что в своих жестких заявлениях на тему Идлиба Эрдоган имеет в виду российские самолеты. Последствия его действий могут оказаться слишком значительными», – комментируя угрозы Эрдогана, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян сказал газете ВЗГЛЯД:

«Если Турция собьет над территорией Сирии российский самолет, который якобы может представлять угрозу для турецких сил, то

события 2015 года покажутся ей легкой поркой.

В этот раз будет системное избиение по всем фронтам, – подчеркнул эксперт. – Мы бы этого не хотели, ведь мы с Турцией важные партнеры, у нас есть общие интересы. Но если турецкий лидер не выполняет взятые на себя обязательства, то Москва будет действовать в одностороннем порядке».

Напомним, в ноябре 2015 года турецкими военными был сбит российский самолет Су-24, который, по заверениям Анкары вошел в воздушное пространство Турции. Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России. В итоге в июне 2016 года Эрдоган официально принес извинения за уничтожение российского самолета. Извинениям предшествовал ввод Россией экономических санкций против Турции и общее резкое ухудшение отношений Москвы и Анкары.

Сейчас, очевидно, ситуация в российско-турецких отношениях вновь обостряется, но до разрыва, подобного тому, что имел место после инцидента с Су-24 дело пока не дошло. Анкара, по крайней мере на словах, не оставляет попыток согласовать позиции по Идлибу с Россией. В среду утром стало известно о разговоре Эрдогана и Владимира Путина.

С одной стороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ближайшее время турецкая делегация отправится в Москву, и подчеркнул, что Анкара продолжает работать с российской стороной, и «стремится обеспечить постоянное перемирие» в Идлибе.

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Но с другой стороны, Турция очевидно перекладывает на Москву и Дамаск собственную вину за несоблюдение сочинских договоренностей, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «По соглашениям в Сочи, турецкая сторона должна была осуществить разделение радикальной и умеренной оппозиции в Идлибской зоне, где сосредоточенно до 30 тысяч боевиков, – напомнил Долгов. – Этого сделано не было, Турция в том числе поддерживала группировки, наследующие «Джебхат ан-Нусре». Исламисты с этой территории вели обстрелы, в том числе и по пригородам Алеппо, атаковали с воздуха базу Хмеймим».

Но когда в ответ Сирийская арабская армия начала операцию в Идлибе, Турция назвала действия Дамаска неправомерными и начала угрожать, отметил собеседник. И теперь, когда Анкара с одной стороны обещает продолжение переговоров с Россией, Чавушоглу заранее предупреждает – если никакого результата переговоры не дадут, то «мы настроены решительно».

При всей решительности заявлений Анкары, на данный момент турецкая армия не ведет масштабных действий против сирийских правительственных войск и их союзников, констатриуют эксперты. Турция заявила об убийстве в общей сложности полутора сотен сирийских военных, в ответ Дамаск пообещал дать достойный ответ на нападение Турции. Но пока что Эрдоган по большей части блефует, полагает Геворг Мирзаян. «Если турецкий президент в одностороннем порядке отдает приказ сбить – сирийский самолет или вертолет, если это сделано в ответ на удар в Сирии, то это может быть понятно, ситуацию можно урегулировать», – заметил Мирзаян.

«Но – подчеркнул собеседник, – если Турция действительно начнет системные агрессивные действия против Сирии, то нельзя забывать: на сирийской территории в глубине расположения правительственных войск находятся в окружении турецкие блокпосты, на которых сотни солдат, и тогда

эти солдаты превращаются в заложников, с которыми сирийцы церемониться не будут».

На подконтрольной сирийской армии территории находятся четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе, признал в среду министр обороны Турции Хулуси Акар.

Решительности турецкой армии может прибавить включение в сирийский вопрос союзников Турции по НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов. Если до недавнего времени Анкара скорее демонстрировала свои разногласия с Вашингтоном и Брюсселем, то в начале недели Турция запросила у НАТО поддержку своим действиям в Идлибе. Накануне постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила: атаки России или сирийских военных, поддержанных Россией, на турецкие позиции в Идлибе пересекают «черту допустимых действий».

Вслед за этим к активным действиям приступили сами американцы. В среду днем появились сообщения о том, что авиация ВВС США наносит удары по деревне близ сирийско-курдского города Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Этот город и его окрестности частично контролируются сирийскими правительственными войсками, представляя собой небольшой анклав между двумя зонами – с одной стороны зона контроля курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), с другой – зона совместной ответственности СДС и правительственной армии Сирии. Ранее появились сообщения, что американцы открыли огонь по группе местных жителей, которые преградили путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму близ Камышлы. Эта колонна направлялась к блокпосту сирийской армии.

Чуть ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что в Турцию будет направлен спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии. «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», – цитировал ТАСС слова Помпео.

Отметим, что район ударов американских ВВС находится в нескольких сотнях километров от северо-западной провинции Идлиб, где армия Башара Асада вступила в столкновение с турками и протурецкими отрядами оппозиции. Но показательно, что американцы вновь начали действовать на северо-востоке в сирийском Курдистане. До определенного момента курдские отряды СДС (которые турки считают террористическими) пользовались поддержкой американцев.

Военные США покинули базы на северо-востоке Сирии после начала турецкой операции против курдов. Однако в декабре 2019 года появились сообщения о том, что американские военнослужащие вернулись на 6 из 16 баз и блокпостов в районе границ Сирии с Турцией и Ираком. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«США в обмен на поддержку Турции могут потребовать от Анкары изменить политику в отношении курдов»

«Прямых намеков на это пока, впрочем, нет, – добавил Тарасов. – Формально они говорят о солидарности, об общих принципах и ценностях, об общей стратегии, которой американцы, к слову не придерживаются».

Геворг Мирзаян также не ожидает, что США будут выстраивать с турками общую стратегию и обещанную Помпео координацию действий. «В лучшем случае, США скажут Анкаре "пойдите на уступки по курдам, и мы вам поможем", – заметил политолог. — Но если турки на такие уступки пойдут, и как-то скорректируют планы по борьбе с сирийскими курдами, то не исключено, что США в итоге «кинут» Анкару». Но скорее всего, «турки прекрасно понимают, что американцы в Сирию войска не введут, а, значит, на что-то разменивать не имеет смысла», добавил эксперт.

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