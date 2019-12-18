Стало известно о возвращении американских военных на шесть баз в Сирии

Американские военнослужащие, покинувшие 16 баз и блокпостов в Сирии после начала операции Турции, вернулись на шесть баз, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Утверждается, что сейчас американские военные укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком, а также в районах месторождений нефти, передает РИА «Новости».

Агентство Anadolu отмечает, что США собираются усилить безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке, а также укрепиться у границы Сирии и Турции. Турецкий портал утверждает, что сейчас американские военные дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии, из которых пять – в Хасеке, четыре – в Дейр-Эз-Зоре и два – в Ракке.

Кроме того, строятся еще два американских блокпоста в провинции Дейр-Эз-Зор.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что США взяли под контроль нефтяные месторождения сирийской ради победы над «Исламским государством*» (запрещено в России) и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.

Американские военные покинули базы на северо-востоке Сирии после начала турецкой операции против курдов.

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