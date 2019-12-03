Трамп: США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти ради победы над «Исламским государством*» (запрещено в России) и теперь могут делать с ней все, что захотят, заявил президент США Дональд Трамп.

«ИГ* пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, – это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», – передает слова Трампа ТАСС.

В конце ноября в МИД России заявили, что наличие боевой техники США у сирийских нефтяных месторождений на северо-востоке страны ведет к эскалации напряжения.

До этого Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих. Официально это объясняется необходимостью защиты нефтяных месторождений от террористов.