МИД предупредил об эскалации из-за переброса техники США к месторождениям нефти в Сирии

Наличие боевой техники США у сирийских нефтяных месторождений на северо-востоке страны ведет к эскалации напряжения, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы не можем это приветствовать, наоборот – это только ведет к дополнительной эскалации напряжения», – приводит его слова РИА «Новости».

Богданов также уточнил, что вскоре должна состояться встреча в астанинском формате.

«Эти вопросы мы будем обсуждать – всю ситуацию, особенно в рамках обеспечения прекращения боевых действий и военного присутствия различных сторон, тем более абсолютно незаконного, которое не подтверждено ни какими-то международными решениями, я имею в виду Совет Безопасности ООН, ни просьбами со стороны законного правительства САР», – добавил он.

«Мы так и поняли, от кого и ради кого они (США) защищают (нефтяные объекты в Сирии – прим. ВЗГЛЯД)», – уточнил замглавы МИД, отметив, что США неоднократно заявляли о своем вкладе в уничтожение террористов.

«Если в Заевфратье ИГИЛ* нет, то кто их просил помогать и кому?» – поинтересовался он.

«На каком основании они там находятся – совершенно непонятно», – резюмировал Богданов.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, официально США объясняют присутствие своего контингента на данной территории необходимостью защищать нефтяные месторождения от террористов.

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