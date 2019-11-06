Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями, сообщили СМИ.

Как передает источник Associated Press, Трамп 1 ноября встретился с представителями Пентагона. После этого он одобрил план, предусматривающий расширение зоны в восточной части Сирии, которую намерены «охранять» военные США.

По данным агентства, речь идет о значительной части контролируемой курдами территории между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке.

При этом в Пентагоне не уточняют, какова будет численность американского воинского контингента, который останется в Сирии. По словам источников, военных США может быть «не менее 800 включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии», передает ТАСС.

В Пентагоне пока нет единого мнения относительно того, каким образом следует сформулировать приказы, которые получат военные.

Официально США объясняют присутствие своего контингента на данной территории необходимостью защищать нефтяные месторождения от террористов. При этом пока нет полной ясности, какие меры, по мнению Пентагона, американские военные должны применять, если контроль над месторождениями будут пытаться установить сирийские или российские войска.

«Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тыс. американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он (Трамп) неоднократно обещал», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

В октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.

Напомним, во вторник сирийская правительственная армия заняла нефтяное месторождение у города Румейлан на северо-востоке Сирии.

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