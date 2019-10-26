Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Минобороны России опубликовало снимки космической разведки, которые доказывают, что американцы после разгрома террористов продолжают добывать нефть в Сирии и вывозить ее из страны.

Снимки опубликованы на странице министерства в Facebook.

«Представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – указывается в сообщении.

В частности, на снимке нефтесборного пункта Даман, который находится в 42 км восточнее провинции Дейр-эз-Зор, зафиксировано скопление автомобильной техники.

«Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза», – говорится в комментарии к снимку, который был сделан 23 августа 2019 года.

На снимке, сделанном 8 сентября, видно, что в окрестностях провинции Дер-Эз-Зор зафиксированы 36 единиц автомобильной техники, среди них 32 бензовоза.

В провинции Хасеке на 5 сентября наблюдалось 25 автомобилей и 22 бензовоза. В районе сухопутного промысла Меядин на 8 сентября находились 41 автомобиль и 34 бензовоза.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американские государственные органы ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 млн долларов, передает РИА «Новости».

«За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что космическая разведка поймала США на воровстве сирийской нефти.

Напомним, США планируют перебросить в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии дополнительные механизированные силы для охраны нефтяных полей. До этого Пентагон сообщал, что на северо-восток Сирии направляются дополнительные военные силы США.

Также американский лидер Дональд Трамп объявлял о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений.

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