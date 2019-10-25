США направили дополнительные силы в нефтеносные районы Сирии

На северо-восток Сирии направляются дополнительные военные силы США, они должны «защитить» нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство*», сообщил Пентагон.

Пентагон сообщил, что действует в координации с «Силами демократической Сирии». По версии военного ведомства, американцы «укрепляют свои позиции», чтобы не допустить «возвращения месторождений в руки ИГ*» и других «дестабилизирующих субъектов».

Контроль над «месторождениями в Восточной Сирии» Пентагон считает «одним из самых значительных достижений США» и партнеров Вашингтона. Данные месторождения министерство назвало «важнейшим источником доходов ИГ*», передает ТАСС.

Как подчеркнул Пентагон, операция по борьбе с террористами продолжается, нужно «лишить ИГ* этого потока доходов», чтобы не позволить террористической организации восстановить силы.

Американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке Сирии военного контингента численностью 500 человек, пишет Wall Street Journal.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений.

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