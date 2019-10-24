США решили направить танки в нефтеносные районы Сирии

США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии, пишет издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

По словам источника, после одобрения Белого дома Вашингтон, вероятно, направит половину батальона танковой бригады США (в танковой бригаде США 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков Abrams, и персонал на восток Сирии, передает РИА «Новости».

Также, по словам источника, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) продолжат участвовать в обеспечении безопасности этих нефтяных месторождений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии. Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, для чего в Сирии остаются американские военные.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».

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