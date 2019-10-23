Озвучен придуманный США повод для оккупации нефтяных районов Сирии

Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, для чего в Сирии остаются американские военные.

Небольшой американский контингент будет «охранять» нефтяные месторождения. Вашингтон считает, что это помешает восстановлению террористической организации «Исламское государство*», передает «Интерфакс».

Накануне глава американского государства Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

Тем временем США выводят свои силы из Сирии. Белый дом подтвердил намерение полностью вывести войска.

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