США захотели перебросить в Сирию дополнительные силы для охраны нефтяных полей

США планируют перебросить в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии дополнительные механизированные силы для охраны нефтяных полей, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, – борьбы с ИГ*. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами. Мы перебросим дополнительные механизированные силы в Дейр-эз- Зор», – заявил Эспер, передает ТАСС.

Он отметил, что США не планируют участвовать в международной миссии на северо-востоке Сирии, если таковая будет запущена.

«Я хочу сказать предельно ясно, США не рассматривают возможность участия своих наземных сил в какой бы то ни было международной операции. Но мы поддерживаем инициативы европейских стран НАТО», – подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Ранее Пентагон сообщал, что на северо-восток Сирии направляются дополнительные военные силы США.

Глава американского государства Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

СМИ сообщали, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений.