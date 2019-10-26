Космическая разведка поймала США на воровстве сирийской нефти

США занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии вместо борьбы с терроризмом, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что американская сторона захватила и удерживает под вооруженным контролем нефтяные поля на востоке Сирии. Это является «международным государственным бандитизмом», передает РИА «Новости».

Причина такой деятельности, по его мнению, «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве – нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», – подчеркнул представитель Минобороны.

Он также заявил, что все находящиеся в Сирии углеводородные залежи «принадлежат не террористам ИГ* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ», а исключительно Сирийской Арабской Республике».

Конашенков сообщил также, что «под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства».

При нападении на этот «караван» для его защиты «немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США».

Кроме того, космическая разведка подтвердила, что войска США охраняли добычу нефти в САР и ее вывоз за пределы страны как до, так и после разгрома ИГ.

При этом Вашингтон добывает нефть в Сирии с помощью оборудования, которое было доставлено «в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями». Официально США объявили санкции на поставку нефтепродуктов в САР, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.

Конашенков заявил также, что доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских частных военных компаний и спецслужб.

Например, «подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии».

Ранее стало известно, что США планируют перебросить в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии дополнительные механизированные силы для охраны нефтяных полей.

До этого Пентагон сообщал, что на северо-восток Сирии направляются дополнительные военные силы США.

Глава американского государства Дональд Трамп объявлял о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений.