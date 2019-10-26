Космическая разведка поймала США на воровстве сирийской нефти

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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«Грузовик смерти» показал масштабы работорговли в Европе

Страшную находку до сих пор изучает полицияФото: Peter Nicholls/Reuters
Британская полиция продолжает расследовать чудовищную трагедию – гибель десятков нелегальных мигрантов, приехавших в Европу из Китая. Однако сложно утверждать, что произошедшее – всего лишь трагическая случайность. Скорее всего, перед нами небольшой сбой великолепно отлаженной системы по поставке современных рабов в страны ЕС. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              Космическая разведка поймала США на воровстве сирийской нефти

              26 октября 2019, 10:30

              Текст: Наталья Ануфриева

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              США занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии вместо борьбы с терроризмом, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

              Конашенков указал, что американская сторона захватила и удерживает под вооруженным контролем нефтяные поля на востоке Сирии. Это является «международным государственным бандитизмом», передает РИА «Новости».

              Причина такой деятельности, по его мнению, «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

              «Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве – нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», – подчеркнул представитель Минобороны.

              Он также заявил, что все находящиеся в Сирии углеводородные залежи «принадлежат не террористам ИГ* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ», а исключительно Сирийской Арабской Республике».

              Конашенков сообщил также, что «под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства».

              При нападении на этот «караван» для его защиты «немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США».

              Кроме того, космическая разведка подтвердила, что войска США охраняли добычу нефти в САР и ее вывоз за пределы страны как до, так и после разгрома ИГ.

              При этом Вашингтон добывает нефть в Сирии с помощью оборудования, которое было доставлено «в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями». Официально США объявили санкции на поставку нефтепродуктов в САР, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.

              Конашенков заявил также, что доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских частных военных компаний и спецслужб.

              Например, «подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии».

              Ранее стало известно, что США планируют перебросить в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии дополнительные механизированные силы для охраны нефтяных полей.

              До этого Пентагон сообщал, что на северо-восток Сирии направляются дополнительные военные силы США.

              Глава американского государства Дональд Трамп объявлял о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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