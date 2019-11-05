Сирийская армия вернула контроль над нефтяным месторождением

Во вторник сирийская правительственная армия заняла нефтяное месторождение у города Румейлан на северо-востоке Сирии, сообщает Sham FM.

«Сирийская армия впервые за несколько лет вошла на нефтяное месторождение рядом с деревней Мулла Аббас к северо-западу от города Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.

Под чьим контролем ранее находилось это месторождение, не уточняется.

Между тем, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.