Армия Сирии окружила четыре наблюдательных пункта Турции в Идлибе

На подконтрольной сирийской армии территории находятся четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Акар подчеркнул, что Турция не оставит ни один из 12 своих наблюдательных постов в Идлибе, передает РИА «Новости».

«Мы много раз говорили, что мы не будем отводить оттуда своей персонал, солдат. Они продолжат свою миссию», – заявил министр обороны Турции в интервью Associated Press.

По его словам, в случае нападении сирийцев на военные посты турецким военным приказано принять ответные меры. «В случае каких-либо действий против них, им было дано указание ответить еще сильнее», – подчеркнул Акар.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного.

Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.

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