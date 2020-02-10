Турция заявила об уничтожении более 100 сирийских военных

Вооруженные силы Турции поразили 115 целей сирийской армии в ответ на артобстрел турецких военных в Идлибе, убит 101 сирийский военнослужащий, заявило минобороны Турции.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», – передает ТАСС заявление минобороны Турции.

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост Турции в городе Тафтаназ в провинции Идлиб. После этого турки нанесли ответный удар. По данным Анкары, были убиты 76 сирийских солдат.

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Сирии.

Позже Турция запросила поддержки у НАТО.