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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

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Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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              Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

              Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористов   29 февраля 2020, 18:00
              Фото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы?

              В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл содержание телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, турецкий лидер призвал Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. «Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [Асада]», – заявил Эрдоган.

              Он заверил, что «ни в коем случае» не считает «сирийский вопрос» авантюрой или стремлением расширить границы Турции. «Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», – подчеркнул президент Турции.

              Ситуация в регионе ухудшалась с середины января после провалила очередной попытки прекращения огня по итогам договоренностей Москвы с Анкарой. Сирийские проправительственные силы продолжили наступление внутрь зоны деэскалации Идлиб, а Турция занялась переброской вооружений для помощи сирийской оппозиции и укрепления своих наблюдательных постов, часть из которых оказалась на территории, подконтрольной Дамаску.

              На этой неделе в Идлибе произошло одно из самых серьезных боестолкновений между сирийскими и турецкими войсками. В ночь на пятницу в результате воздушного удара со стороны сторонников «сирийского режима» погибли 33 турецких военных, позже их число увеличилось до 36. Десятки человек были ранены. Как поясняли в Минобороны России, «под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований». При этом Анкара ранее игнорировала запросы о местонахождении своих военных.

              В ответ, по данным минобороны Турции, были ликвидированы более 300 сирийских военных (а в целом менее чем за три недели – свыше 2 тыс. бойцов), уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук» и другая техника. Впрочем, в Сирии назвали эти цифры преувеличенными, обвинив турецкую сторону в желании «поднять моральный дух террористов, которые терпят поражение».

              В субботу Эрдоган, который собирается прибыть в Москву в конце следующей недели, также объявил об открытии перед сирийскими беженцами границ с Евросоюзом. Только за минувшие сутки этой возможностью воспользовались 18 тыс. мигрантов, а «сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч». «Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», – пояснил Эрдоган.

              Сейчас в Турции находятся 3,7 млн беженцев и еще «1,5 млн в настоящее время находятся у наших границ». «Мы не в состоянии справиться с новой волной иммиграции», – заявил Эрдоган.

              В сложившейся ситуации США продолжают всячески поддерживать Анкару. По мнению США, России следует «немедленно посадить ее боевые самолеты», которые действуют в Сирии. Об этом заявила накануне вечером постпред США при ООН Келли Крафт, которая рассказала о «неоправданном нападении на турецкие наблюдательные посты». Постпред призвала «все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня», о которых договорились в 2018 году. В ответ российский постпред Василий Небензя напомнил, что турецкие военные погибли за пределами наблюдательного поста.

              По мнению Крафт, ситуация в Идлибе должна «вбить последний гвоздь в крышку гроба астанинского формата». Постпред США обвинила Москву и Дамаск в том, что они якобы трижды «нарушали астанинские соглашения о прекращении огня».

              Впрочем, стороны все еще надеются избежать дальнейшей эскалации. В ходе очередного раунда прошедших в Анкаре консультаций по Сирии Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» в ходе борьбы с террористами. «Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации (...)», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

              Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что Эрдоган «забыл», зачем и по каким вопросам он взаимодействует с Путиными. «Эрдоган четко показал, что он на самом деле делает в Сирии.

              Все взаимодействие России с Турцией сводится к уничтожению террористов и сохранению территориальной целостности Сирии. Но Эрдоган неожиданно заявляет, что это не главная цель. Его главная задача – захватить сирийские земли,

              в данном случае Идлиб», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт напомнил, что в 2015 году Россия перебросила своих военных в Сирию с целью помочь ей защищаться от террористов, но «сейчас ситуация сложилась таким образом, что самих по себе террористов нет». «Есть протурецкие террористы, проамериканские, просаудовские. Террористов «Исламского государства*» больше не существует в принципе. Разгром ИГ* привел к появлению тех процессов, которые сейчас происходят в Сирии. Стало ясно, что за террористами изначально стояла Турция, которая просто играла в свою игру под видом участия в астанинском процессе, но на самом деле хотела установить контроль над Идлибом. Речь идет об открытой оккупации Сирии под видом борьбы с терроризмом», – уверен собеседник.

              После наступления сирийских войск в Идлибе обнаружилось, что Турция борется именно с официальными войсками Сирии, а не с террористами. По его словам, когда сирийская армия начала громить террористов, то под удары попали турецкие военные, как утверждает сама Анкара. При этом Россия «никогда не желала вступать в военный конфликт с Турцией», но «при такой позиции Эрдогана мы не сможем все время поддерживать диалог». «Если турки хотят остаться один на один с сирийской армией, лучше им не будет. Как бы потом они не обратились к России за защитой от сирийцев, которые способы своими силами победить Турцию», – полагает Перенджиев. 

              Эксперт пояснил, что сирийская армия превратилась в одну из самых мощных в мире за последние девять лет войны и «победить ее невозможно ни при каких обстоятельствах». Поэтому вслед за избавлением от турецких оккупантов сирийцы прогонят американцев. «Призыв США к России посадить боевые самолеты говорит о маленькой мести за то, что Вашингтон не являлся основным субъектом астанинского процесса. Но российские самолеты летают с разрешения официального Дамаска. А вся остальная иностранная военная авиация летает без разрешения. США не нравится преимущественное положение России в Сирии. Все эти заявления говорят о желании США уравнять всех в одном положении. Но Россия продолжит напоминать, кто на какой правовой основе находится в Сирии», – подытожил эксперт.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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