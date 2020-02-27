Небензя потребовал «не хоронить астанинский процесс» по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призвал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.

На заседании СБ ООН представители Германии, Франции и других стран призвали Россию и Турцию к переговорам по Идлибу. Постпред США Келли Крафт заявила, что в ухудшении ситуации виноваты Россия и Иран, постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что «астанинский формат провалился», передает ТАСС.

«Мы просим не красить все в белое и черное, не замалчивать другую сторону вопроса, не нагнетать политическое давление. И не спешите хоронить астанинский формат. Как и многие другие страны, мы работаем с сирийской стороной над решением существующих сложностей», – отметил постпред России.

Ранее Турция заявила, что необходимо в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

МИД России заявлял, что одной из главных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей.