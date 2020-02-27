Захарова назвала причину обострения ситуации в Сирии

Одной из основных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На территории этого государства (Сирии) внимание остается прикованным к Идлибу. Он превратился в бастион террористического альянса «Хайят Тахрир аш Шам» (запрещена в РФ). Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиций правительственных войск», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в четверг в Анкаре продолжатся консультации России и Турции, которые начались в среду.

«Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе», – уточнила дипломат.

Захарова добавила, что в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение между Алеппо и Каиром. Аэропорт Алеппо закрылся в 2012 году из-за атак террористов. В феврале он принял первый рейс из Дамаска.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.