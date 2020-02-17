В Алеппо начал работу аэропорт

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17 февраля, понедельник | Последнее обновление — 16:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:У студентки МГУ заподозрили коронавирус
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли
Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам
Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных
К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Протоирей Смирнов и Вононаева троллят нас
Елена Кондратьева, журналист
Банальная логика заводит в тупик. Если женщины, живущие в незарегистрированных браках являются «бесплатными проститутками», то женщины в браке, видимо, оказывают такие же услуги за деньги, социальный статус или возможность раздела имущества при разводе? Подробности...
Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли
Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Почему в России стало лучше, чем в Италии
Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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