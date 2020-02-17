Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

Сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска), говорится в распространенном коммюнике вооруженных сил республики.

«Наши доблестные военнослужащие в результате тщательно проведенных операций положили конец кошмару, который творили на протяжении нескольких лет экстремистские группировки, и освободили мирное население, которое удерживалось в качестве заложников», – передает ТАСС текст документа со ссылкой на агентство САНА.

В нем указывается, что для выхода граждан были открыты два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе в городе Саракиб (провинция Идлиб).

«Сирийская арабская армия после одержанных побед заявляет о решимости продолжать выполнение своей священной миссии по освобождению страны от банд террористов», – подчеркивается в коммюнике.

Ранее в понедельник войска Сирии установили полный контроль над Алеппо.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД