Киселев рассказал об ошибке Эрдогана перед встречей с Путиным

Действия турецких властей в отношении агентства Sputnik в Турции негативно влияют на атмосферу приближающейся встречи российского и турецкого лидеров, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» подчеркнул, что «посягательства буйных и непойманных активистов», а также турецкой полиции на представительство международного информационного агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле «не улучшают атмосферу» перед возможной московской встречей Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что в отношениях с Россией Эрдоган лишь выигрывал, но делает при этом «ошибку за ошибкой». «Даже не до конца понятно, что это – неряшливость или некие новые намерения», – отметил он.

Телеведущий констатировал, что пока российские власти «ведут себя сдержанно», оставляя президенту Турции «шанс». «Понятно, что предел терпения у Кремля всегда есть, а то, что уж [президент России Владимир] Путин точно не любит, так это необязательности, но еще хуже для него – неискренность», – подчеркнул Киселев.

Говоря о ситуации в Сирии, Киселев отметил, что «президент Турции пускается в рискованную авантюру, на которую его с наслаждением – по мотивам мести – подталкивают США».

Ранее в Кремле сообщили, что готовящаяся встреча президентов России и Турции, которая, как ожидается, пройдет в Москве 5 или 6 марта, будет непростой.

Напомним, в субботу в квартиры трех сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса журналистов отпустили.

Также в воскресенье полицейские пришли с обысками в офис агентства в Стамбуле. Был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Вечером его также отпустили.

Освободить журналистов в Турции, как отмечала ранее в воскресенье главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян, удалось благодаря помощи со стороны главы МИД России Сергея Лаврова и официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Кроме того, в воскресенье Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе, заявив при этом, что не желает вооруженного противостояния с Россией. В тот же день Турция сбила два сирийских самолета Су-24.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии.

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