Главного редактора Sputnik Турция освободили

Власти Турции освободили главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе в Стамбуле, сообщил представитель информационного агентства.

«Да, все верно», – сообщил ТАСС представитель Sputnik Turkiye на просьбу подтвердить освобождение Бозтепе.

Ранее в воскресенье также были освобождены задержанные в Анкаре три журналиста турецкого бюро информационного агентства Sputnik. Они дали показания в Доме правосудия.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Долгое время местонахождение троих журналистов не удавалось установить. Позднее выяснилось, что их задержали и привезли во Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний.

Бозтепе задержали в Стамбуле в воскресенье. В офис новостного агентства пришли с обысками.