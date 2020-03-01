Троих задержанных журналистов Sputnik Турция освободили

Задержанные в Турции три журналиста информационного агентства Sputnik освобождены после дачи показаний, сообщили близкие репортеров, которые находятся возле Дворца правосудия Анкары.

«Все они были освобождены после дачи показаний», – сообщили ТАСС родственники журналистов.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Долгое время местонахождение троих журналистов не удавалось установить. Позднее выяснилось, что их задержали и привезли во Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний.

Между тем в воскресенье в Стамбуле задержали главного редактора ИА Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Турецкая полиция проводит обыски в местном бюро новостного агентства.

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