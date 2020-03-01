Журналистов Sputnik Турция привели во Дворец правосудия в Анкаре

Пропавшие в субботу журналисты новостного агентства Sputnik Турция найдены, сообщила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

«Трех наших сотрудников, пропавших вчера, привели во «Дворец Правосудия» [в Анкаре] для дачи показаний. Ранее полиция заявляла, что не знает, где они», – сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.

Между тем, как сообщил РИА «Новости» руководитель представительства Sputnik Турция Максим Дурнев, полиция проводит обыски в бюро новостного агентства в Стамбуле. Ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. Причину обыска не называют, добавил Дурнев.

«После сегодняшних обысков и задержаний у меня мало сомнений, что вчерашние погромщики, ломившиеся в квартиры наших сотрудников с националистическими лозунгами, – кого надо погромщики. В лучших традициях. Отдельно отмечу, что практически все наши ребята, работающие в турецком Спутнике – турки», – подчеркнула Симоньян.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Позднее сообщалось о задержании троих журналистов Sputnik.

В воскресенье в Стамбуле задержали главного редактора ИА Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Он сообщил, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – так положено по процедуре при задержании. Главред информагентства уточнил, что силу к нему не применяют.

Москва призвала турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik. МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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