Симоньян рассказала о роли Лаврова в освобождении журналистов в Турции

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что освобождение троих сотрудников турецкого бюро возглавляемого ею информагентства произошло сразу после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Трех наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу. За что Сергею Викторовичу, как всегда, мое нежнейшее», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье были освобождены задержанные в Анкаре в субботу три журналиста турецкого бюро информационного агентства Sputnik.

Позднее власти Турции освободили главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе.

«Отдельное спасибо Маше Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова – прим. ВЗГЛЯД) и Сергею Викторовичу, прекрасному», – добавила в этой связи Симоньян.

Комментируя обыски в офисе информагентства, она написала: «А жесткие диски пусть копируют на здоровье. Ничего увлекательного там нет».

Напомним, в воскресенье прошли телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Турецкая сторона сообщила, что в ходе разговора обсуждалась предстоящая встреча президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

МИД России сообщил, что саммит лидеров действительно обсуждался, и добавил, что «с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства «Спутник» в Анкаре и обеспечения их безопасности».

«Министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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