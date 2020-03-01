Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в воскресенье провели телефонные переговоры в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждались [различные] темы в преддверии встречи лидеров [двух стран]», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 5 или 6 марта.

Между тем в воскресенье Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе, заявив при этом, что не желает вооруженного противостояния с Россией. В тот же день Турция сбила два сирийских самолета Су-24.

Кроме того, в Турции задержали четырех сотрудников местного бюро информационного агентства Sputnik (основано МИА «Россия сегодня), в том числе главного редактора Махира Бозтепе. Накануне журналисты, являющиеся гражданами Турции, подверглись нападению радикалов. Долгое время их местонахождение не удавалось установить.

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