Эрдоган заявил об отсутствии проблем в Сирии с Россией и Ираном

У Турции нет проблем с Ираном и Россией в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Обращаюсь к РФ и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на РФ, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не РФ, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 млн беженцев. Мы не можем нести этот груз», – передает его слова РИА «Новости».

После обострения ситуации в Идлибе Анкара заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, Эрдоган также объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии.

Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Болгарии и Греции защитить границы от резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД