Греция объявила мигрантов исключительной угрозой национальной безопасности

Греческое правительство постановило усилить до максимального уровня меры по охране восточной сухопутной и морской границ для предотвращения нелегального проникновения людей на территорию республики, сообщил официальный представитель кабмина Стелиос Пецас.

По словам Пецаса, в последние дни на Грецию осуществляется «внезапное, массовое, организованное и скоординированное давление в виде перемещения групп людей к ее восточным, сухопутным и морским границам», передает ТАСС.

«Это движение направляется и поощряется Турцией. Эти действия нарушают обязательства, вытекающие из Совместной декларации Европейского союза и Турции», – сказал представитель кабинета после заседания правительственного совета Греции по иностранным делам и обороне.

Он отметил, что Греция непоколебимо использует свое суверенное право и конституционное обязательство защищать свою территориальную целостность. По этой причине правительственный совет по иностранным делам и обороне на заседании принял следующее решение. «Во- первых, это усиление до максимального уровня мер по охране восточной сухопутной и морской границ страны силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения в страну», – подчеркнул Пецас.

«Во-вторых, временная приостановка на один месяц с момента принятия данного решения подачи прошений о предоставлении убежища теми, кто проникает в страну нелегально, – продолжил представитель. – В-третьих, немедленное возвращение, как только это станет возможным, в страны происхождения без переписи личных данных тех, кто нелегально проникает на греческую территорию».

Кроме того, сообщил Пецас, Греция намерена обратиться в европейское агентство по защите внешних границ Frontex с требованием разместить на внешних границах страны, которые одновременно являются и границами Евросоюза, подразделения RABIT (группа пограничных сил быстрого реагирования стран ЕС).

Кроме того, добавил Пецас, Афины немедленно намерены уведомить о данном решении совет министров иностранных дел ЕС и запустить процедуру в рамках 78 статьи Договора о Европейском союзе «с целью принятия временных мер для Греческой Республики в ответ на чрезвычайную ситуацию из-за внезапного притока граждан третьих стран в контексте солидарности между государствами – членами Европейского союза».

Представитель греческого правительства подчеркнул, что Турция, вместо того, чтобы создавать препятствия для цепочек посредников, за деньги перебрасывающих мигрантов и беженцев, сама стала поставщиком нелегалов. «Скопившиеся [на турецкой территории у греческой границы] люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно и всеми способами дала понять, что не позволяет никакого перемещения на свою территорию. Это перемещение из-за своего скоординированного и массового характера не имеет ничего общего с международным правом на убежище, которое касается только отдельных случаев. В этих условиях нынешняя ситуация представляет собой активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны. Скопившиеся люди используются Турцией в качестве пешек для оказания дипломатического давления», – сказал Пецас.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства. К концу дня Турция пропустила в ЕС свыше 47 тыс. мигрантов. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. мигрантов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД