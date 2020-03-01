Границу Турции с ЕС пересекли более 100 тыс. мигрантов

Свыше 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после решения Анкары открыть ее для них, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«По состоянию на 19.40 (время совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100 тыс. 577 человек», – передает ТАСС слова главы турецкого ведомства.

Между тем в греческом правительстве сообщили РИА «Новости», что с утра воскресенья власти предотвратили примерно 5,5 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Грецию. За день власти Греции произвели 60 арестов и возбудили дела о незаконном въезде в страну.

Сообщалось, что греческий полицейский во время операции по пресечению въезда в страну нелегальных иммигрантов был ранен камнем, брошенным кем-то из беженцев с турецкой стороны границы.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства.