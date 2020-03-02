Макрон пообещал помочь Греции и Болгарии защитить границы от наплыва мигрантов

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал помочь Болгарии и Греции защитить границы от резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.

«Полная солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести свой вклад в европейские усилия по оказанию им оперативной помощи и защите границ. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», – цитирует Макрона ТАСС.

Накануне Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам, а также объявила ситуацию на границе исключительной угрозой национальной безопасности.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли уже свыше 100 тыс. мигрантов.

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