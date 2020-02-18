В Германии призвали ввести новые санкции против России за «авиаудары» в Идлибе

|
20 февраля, четверг | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
Разделы
Почему США боятся жестких санкций против Роснефти
Конституция защитит Россию от распродажи
Как европейские державы развязали Гитлеру руки
Трамп доверил разведку гею-лоялисту
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...
На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта
Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор
Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook